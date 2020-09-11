11 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Eskişehir'de 4 akademisyeni katleden Volkan Bayar'ın cezası belli oldu

Son dakika: Eskişehir'de 4 akademisyeni katleden Volkan Bayar'ın cezası belli oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'a (38) tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Yağan hakkında ise delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Eskişehir'de 4 akademisyeni katleden Volkan Bayar'ın cezası belli oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'a (38) tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Yağan hakkında ise delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA