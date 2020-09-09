Motosikletli yunus polisler kaza yaptı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı polislere ilk müdahale yapıldı. Diğer ekip arkadaşlarının da yardımıyla sedyeye bindirilen yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.