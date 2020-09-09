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Motosikletli yunus polisler kaza yaptı

'ın Antakya ilçesinde yolun kaygan olması nedeniyle yapan 2 yunus polisi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Motosikletli yunus polisler kaza yaptı

, Antakya ilçesi ilçesi Saraykent Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yola su dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen yunus polisleri motosikletin hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı polislere ilk müdahale yapıldı. Diğer ekip arkadaşlarının da yardımıyla sedyeye bindirilen yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan trafik ekipleri olay yerinde başka kazalar yaşanmaması için önlem aldı.

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