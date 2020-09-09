İstanbul’da otobüs şoförü ile öğrencinin “Boş İstanbulkart” tartışması

"AKBİLİN BOŞ, ÇEKİP GİTMEK YOK"

Öğrencinin, "Siz kimsiniz?" şeklinde karşılık vermesi üzerine şoför, "Ben bu aracın sahibiyim. Bu araba özel araba. Böyle bir dünya yok. Akbilin boş, çekip gitmek yok. Burada eşek başı yok. Konuşacaksın. 'Akbilim yok geçebilir miyim?' diyeceksin. Neden böyle yapıyorsunuz?" dedi.