Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu yapıp trafiği birbirine kattılar
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen düğün konvoyu oluşturan grup yollardaki şeritleri kapatıp trafik akışını yavaşlattı. Hareket halindeki araçlardan sarkanlar büyük paniğe yol açtı.
Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere 1 saatlik sınırlama getirilirken, kına gecesi, sünnet düğünü, nişan töreni ve konvoylar gibi birçok etkinlik de yasaklandı.
TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI
Ancak kent merkezinde konvoy oluşturan bir grup trafiği birbirine kattı.
Gevran Caddesi'nde görülen çok sayıda aracın yer aldığı konvoy, Elazığ Caddesi'ndeki tüm şeritleri kapatıp, trafik akışını yavaşlattı.
SÜRÜCÜLER KONVOYA TEPKİ GÖSTERDİ
Korna çalarak ilerleyen konvoydakilerin bazıları araçlardan sarkması korkuttu. İş çıkış saati sırasında konvoyun yavaş ilerlemesi trafiğin daha fazla sıkışmasına neden olurken, diğer sürücüler konvoya tepki gösterdi.
GÖZDEN KAYBOLDU
Bazı yerlerde kazalara davetiye çıkaran konvoy, Ofis semtinden Elazığ Caddesi üzerinden Diclekent'e kadar ilerleyip gözden kayboldu.