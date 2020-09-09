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Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu yapıp trafiği birbirine kattılar

tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen konvoyu oluşturan grup yollardaki şeritleri kapatıp trafik akışını yavaşlattı. Hareket halindeki araçlardan sarkanlar büyük paniğe yol açtı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu yapıp trafiği birbirine kattılar

İl Pandemi Kurulu'nca tedbirleri kapsamında düğünlere 1 saatlik sınırlama getirilirken, kına gecesi, sünnet düğünü, nişan töreni ve konvoylar gibi birçok etkinlik de yasaklandı.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Ancak kent merkezinde oluşturan bir grup trafiği birbirine kattı.

Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu yapıp trafiği birbirine kattılar DİYARBAKIR'DA YASAĞA RAĞMEN DÜĞÜN KONVOYU YAPIP TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTILAR

Gevran Caddesi'nde görülen çok sayıda aracın yer aldığı konvoy, 'ndeki tüm şeritleri kapatıp, trafik akışını yavaşlattı.

SÜRÜCÜLER KONVOYA TEPKİ GÖSTERDİ

Korna çalarak ilerleyen konvoydakilerin bazıları araçlardan sarkması korkuttu. İş çıkış saati sırasında konvoyun yavaş ilerlemesi trafiğin daha fazla sıkışmasına neden olurken, diğer sürücüler konvoya tepki gösterdi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Bazı yerlerde kazalara davetiye çıkaran konvoy, Ofis semtinden Caddesi üzerinden Diclekent'e kadar ilerleyip gözden kayboldu.

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