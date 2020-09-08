Son dakika: Polis teşkilatına yüzlerce takviye kuvvet

Konuşmasında mezunlara seslenen Ogün Şahin, "Sevgili mezunlar, 2 yıllık yoğun bir eğitim sürecinin ardından mesai arkadaşlarımız olarak aramıza katılıyorsunuz. Çok şerefli bir mesleğin, binlerce şehit vermiş bir teşkilatın, yeni neferleri olarak üzerinizdeki sorumluluğun bilincinde olduğunuza, bu sorumluluğu yerine getirirken adil, insan hak ve hürriyetleri ile hukukun üstünlüğüne saygılı, ahlaklı, erdemli, merhametli, devletine ve ay-yıldızlı bayrağına, tarihin gördüğü en erdemli millet olan yüce Türk milletine sevgiyle bağlı polisler olacağınıza ve görevinizi yerine getirirken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiyerarşisi dışında hiçbir odaktan emir ya da talimat almayacağınıza olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.