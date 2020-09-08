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Osmaniye’de tarihi eser operasyonu

'de ihbar üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet mermer heykel ile 30 adet madeni sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Osmaniye’de tarihi eser operasyonu

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince S.E. ve M.K. isimli şahısların bir araç ile kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapacağı yönünde duyum alınması üzerine şüphelinin kullandığı araç Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Nohut köyünde durdurularak yapılan aramada 1 adet mermer heykel ile 30 adet madeni sikke ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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