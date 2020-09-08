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Beylikdüzü'nde skandal olay! Hatalı park eden aracı tekmeledi

'nde hatalı park iddiasıyla öfkelenen sürücü araca tekmeler atarak araca zarar verdi. İki sürücünün tartışığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2020
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Beylikdüzü'nde skandal olay! Hatalı park eden aracı tekmeledi

Olay, Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle sahile gelen vatandaş aracının önüne acil durum için cep telefonu numarasını bıraktı.

Bir süre sonra sürücünün telefonuna bir başka sürücü tarafından görüntü gönderildi. Görüntüyü gönderen vatandaş iddiaya göre " Aracını parçaladım gel çek" dedi.

Aracın başına gelen sürücü hasarları gördü ve ikili arasında tartışma çıktı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansırken sürücü aracındaki hasardan dolayı şikayetçi oldu.

Beylikdüzünde skandal olay! Hatalı park eden aracı tekmeledi BEYLİKDÜZÜ'NDE SKANDAL OLAY! HATALI PARK EDEN ARACI TEKMELEDİ

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