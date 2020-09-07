Yargıtay’dan emsal olacak karar! Düğünde takılan takılar kimin hakkı?

7 MADDEDE YENİ TAKI PAYLAŞIMI

S.T. ve diğer okurlarımın sorularına yanıt Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan'dan. YHGK'nın kararını inceleyen Gençcan, kendi görüşlerini kapsadığını vurgulayarak, yeni uygulamayı sosyal medya hesabından bakın şöyle anlattı:

1) Kadına takılan her türlü ekonomik değeri olan şey yine kadına aittir.

2) Erkeğe takılan ziynet eşyalarının "tamamı birden' karine olarak (istisna: yerel adet) kadına ait iken artık, karine olarak (istisna: yerel adet) sadece 'kadına özgü' olanlar kadına ait sayılacak. 'Kadına özgü' olmayan ziynet eşyası yani cumhuriyet altını, ata altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın gibi 'erkeğe' ait olacaktır.

3) Erkeğe takılan şey, eğer 'kadına özgü' olmayan bir şey ise erkeğe ait olacağından, erkeğe takılan paralar, para 'kadına özgü' bir şey olmadığından doğal olarak erkeğe ait olacaktır.

4) Erkeğe takılan ziynet eşyaları 'kadına özgü' olsa bile (bilezik, küpe, gerdanlık gibi) erkek eş, bu konuda 'yerel adet' olmadığını iddia ve ispat ederse 'kadına özgü' olanlar da erkeğe verilecektir.