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İzmir'de binlerce balık oksijensizlikten telef oldu

'in Foça ilçesindeki yatağındaki su seviyesinin azalması felakete neden oldu. Kullanım ve buharlaşma nedeniyle oksijensiz kalan balıklar telef oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2020
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İzmir'de binlerce balık oksijensizlikten telef oldu

'in Foça ilçesindeki eski Gediz yatağında binlerce balık, oksijensizlik nedeniyle telef oldu. yatağındaki suyun seviyesi gerek kullanım gerekse buharlaşma nedenleriyle azaldı.

Çiftçiler tarlalarına ve doğal hayatın devamı için eski Gediz yatağına pompalarla su aktarmaya çalıştı. Ancak suyun azlığı doğal hayatı olumsuz etkiledi. Sudaki oksijenin tükenmesi nedeniyle binlerce balık telef oldu. Susuz kalan nehir yatağında adacıklar ve kumsallar oluştu.

"ÖLÜ BALIKLAR SAĞLIĞA ZARARLI"

Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, "Suyun olmaması, kalan suyun yavanlaşması ve tuzlanmasından, sudaki oksijenin bitmesinden dolayı balık ölümleri gerçekleşti.

Bu ölümler, yaklaşık 1 haftadan beri var. Çoğu sazan ve kefal türleri. Susuzluğun tek çaresi var. Ormanları yakmamak ve yağmurun çok yağması. İlçe dışından buraya gezmeye gelenlerin ölü balıkları topladıklarını duyuyoruz. Kesinlikle yapmasınlar. Bu balıklar sağlığa zararlıdır. Ölümlere sebep olabilir" dedi.

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