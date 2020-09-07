İzmir'de binlerce balık oksijensizlikten telef oldu

Bu ölümler, yaklaşık 1 haftadan beri var. Çoğu sazan ve kefal türleri. Susuzluğun tek çaresi var. Ormanları yakmamak ve yağmurun çok yağması. İlçe dışından buraya gezmeye gelenlerin ölü balıkları topladıklarını duyuyoruz. Kesinlikle yapmasınlar. Bu balıklar sağlığa zararlıdır. Ölümlere sebep olabilir" dedi.