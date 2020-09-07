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97 yaşında koronavirüsü yenen Rizeli Havva Nine: Allah Erdoğan'dan razı olsun

'de yaşayan , ilerleyen yaşına rağmen koronavirüsü atlatmayı başardı. , virüsü yendikten sonra sağlık hizmetleri için Başkan Erdoğan'a dua etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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97 yaşında koronavirüsü yenen Rizeli Havva Nine: Allah Erdoğan'dan razı olsun

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Senoz Vadisi'nde yaşayan Havva Özlü, tedbir almadan yanına gelenler yüzünden koronavirüse yakalandı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 97 yaşındaki Havva Nine, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzakta yaşamasına rağmen ambulans hizmetinden yararlandı.

Evde karantinaya alınan Havva Nine'nin kontrolleri sağlık ekipleri tarafından sık sık yapıldı. Aradan 14 gün geçti ve Havva Nine koronavirüsü yenmeyi başardı.

Sağlığına kavuşan 97 yaşındaki Havva Özlü, çekilen videosunda maske uyarısı yaptı.

ALLAH RAZI OLSUN ERDOĞAN'DAN
"Virüsü yendim" diyerek sözlerine başlayan Havva Nine, "Dağın başına ambulans geldi. Allah razı olsun Erdoğan'dan. Allah bir gününü bin etsin. Ağzınıza maske takın, yaşlıların yanına maskesiz gitmeyin. Allah Erdoğan'ımızın bir gününü bin etsin.." ifadelerini kullandı.

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