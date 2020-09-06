Son dakika: Çorum ile Sinop arasındaki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

YARALANAN PERSONELİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yangına müdahale için bölgeye sevk edilen ve önceki gün alevlerin arasında kalan arazözün yanması nedeniyle yaralanan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilal Kumlar ve Cemal Çankaya'nın tedavileri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

El, kol ve yüz bölgelerinde yanıklar bulunan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aynı olayda hafif şekilde yaralanan Kargı Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilge Kağan Şeker, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.