Sakarya’da dehşet veren olay! Gebe ineği kesip yavrusunu kaçırdılar
Karapürçek İlçesi Çeşmebaşı Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, çaldıkları gebe ineği ormanda kestikten sonra etlerini ve 8 aylık yavrusunu alıp kayıplara karıştı. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...
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Sakarya'nın Karapürçek İlçesi Çeşmebaşı Mahallesi'nde ikamet eden Şahin K.'ya ait inek Karapürçek-Erenler sınırında bulunan fındık tarlasında kesilmiş halde bulundu.
Kimliği belirsiz kişilerin kestikleri gebe ineğin yavrusunu da iç organlarıyla birlikte aldıkları öğrenildi.Hırsızların çaldıkları ineğin sadece kemiklerini bırakırken ineğin sahibi Şahin K. yaşadığı olay karşısında şok yaşadı.
Çevrede yapılan aramada hayvanların iç organlarının ahırlara yakın yerlerde bulunması üzerine jandarmaya haber verildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Erenler-Karapürçek sınırında yaşanan bu olayın son bir ay içerisinde 4. olay olduğu öğrenildi.
Hayrettin ŞAŞMAZ-SABAH