Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü
Bursa'da, bir motosikletin devrilmesi sonucu yaşanan feci kazada sürücü 100 metre sürüklendi. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.
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Alınan bilgiye göre, İzmir yolundan kent merkezi istikametine seyreden Barış Bulut (29) idaresindeki 16 DL 963 plakalı motosiklet, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi kavşağı yakınlarında bilinmeyen bir nedenle devrildi.
100 METRE SÜRÜKLENDİ
Motosikletin üzerinden savrulan Bulut yol kenarındaki bir ağaca çarptı, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi.
HAYATA VEDA ETTİ
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Bulut'u Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Bulut, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.