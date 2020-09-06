Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, İzmir yolundan kent merkezi istikametine seyreden Barış Bulut (29) idaresindeki 16 DL 963 plakalı motosiklet, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi kavşağı yakınlarında bilinmeyen bir nedenle devrildi.

100 METRE SÜRÜKLENDİ

Motosikletin üzerinden savrulan Bulut yol kenarındaki bir ağaca çarptı, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi.