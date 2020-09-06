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Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü

'da, bir motosikletin devrilmesi sonucu yaşanan feci kazada sürücü 100 metre sürüklendi. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
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Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, yolundan kent merkezi istikametine seyreden Barış Bulut (29) idaresindeki 16 DL 963 plakalı motosiklet, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi kavşağı yakınlarında bilinmeyen bir nedenle devrildi.

100 METRE SÜRÜKLENDİ

Motosikletin üzerinden savrulan Bulut yol kenarındaki bir ağaca çarptı, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi.

HAYATA VEDA ETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Bulut'u Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Bulut, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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