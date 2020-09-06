85 yaşındaki Mihriye Yalazı'dan evini 3 milyon euroya satın almak isteyen Yunan'a tokat gibi yanıt





'YUNAN BAYRAĞI DALGALANMASIN DİYE SATMADIM'

Tarihin izlerini taşıyan koruma altındaki 3 katlı eviyle ilgili hikayeyi anlatan Mihriye Yalazı, "3 kızım, 1 oğlum var. Benim yaşadığım ev, herkesin bildiği Onassis'in doğduğu yer olan tarihi bina. Eşim Cemal Yalazı bu evi 1972 yılında aldı. Evin tapusunu benim üzerime yaptı. Bizim burada çok güzel günlerimiz geçti. Bir gün Yunan armatör Onassis adına kurulan vakıf yöneticileri evi görmek istediler. Gelenler arasında vakıf yöneticilerinin yanı sıra Yunanistan Konsolosluğu'ndan yetkililer de varmış. Evi Onassis Vakfı'nın değerlendirmek istediğini söylediler. Evi satın almak için 3 milyon euro teklif ettiler. Bu para karşısında çok şaşırdık" diye konuştu. Teklif karşısında şaşıran ve durumu aile arasında konuştuklarını anlatan Yalazı, bir Türk askerinin konuşmasıyla evi satmamaya karar verdiklerini söyledi. Yalazı, "O tarihlerde Akhisar'da Garnizon Komutanı olan Cüneyt Kavuncu ziyaretimize geldi. Vatan sevdalısı, Atatürkçü, milliyetçi bir Türk askeri olan Kavuncu, bu evi satmanın vatanı satmakla eşdeğer olduğunu, burada Yunanistan bayrağının dalgalanacağını, Akhisar Askerlik Şubesi'ndeki Türk bayrağı ile Yunan bayrağının aynı sokakta bulunmasının her Türk'ü yaralayacağını anlattı. Ben bu sözlerle burada Yunan bayrağının dalgalanmasını kabul edemeyeceğimi anladım. Eşim ile mutlu günler geçirdiğimiz bu evi Onassis Vakfı'na satmama kararı aldım" dedi.