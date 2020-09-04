Kastamonu'da polise şok telefon: Oğlumu öldürdüm gelin

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Kazıkkarabekir Caddesi üzerine bulanan bir apartmanda ikamet eden S.B., evde bulundukları sırada oğlu Selçuk Baltacıoğlu ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba S.B., eline geçirdiği bıçakla oğlu Selçuk Baltacıoğlu'nu bıçaklayarak öldürdü.