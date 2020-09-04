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Kastamonu'da polise şok telefon: Oğlumu öldürdüm gelin

'da nedeni belirlenemeyen tartışma sonrasında S.B, oğlu 'nu öldürdü. Cinayeti işledikten sonra ekiplerini arayan baba "Oğlumu öldürdüm." diyerek teslim oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Kastamonu'da polise şok telefon: Oğlumu öldürdüm gelin

'da Kuzeykent Mahallesi Kazıkkarabekir Caddesi üzerine bulanan bir apartmanda ikamet eden S.B., evde bulundukları sırada oğlu ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba S.B., eline geçirdiği bıçakla oğlu Selçuk Baltacıoğlu'nu bıçaklayarak öldürdü.

Bir süre sonra baba S.B., 155 İmdat Hattı'nı arayarak 'oğlunu öldürdüğü' ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak evde incelemelerde bulundu.

Olayın ardından şüphelisi baba S.B., Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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