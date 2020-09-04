İstanbul’da korkunç olay: Ev arkadaşının boğazını kesti

BOĞZINDA VE GÖĞSÜNDE BIÇAK YARALARI…

Kısa bir sürede olay yerine gelen ekipler, yoğun kan kaybeden H.D'yi Şişli Etfal Hastanesine kaldırdı. Hastanede müdahale edilen H.D'nin hayati tehlikesi olmadığı ancak boğazında ve göğsünde bıçak yaraları olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli ev arkadaşını yakalamak için çalışmalar devam ediyor.