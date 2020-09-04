EBA canlı ders izle: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 4 Eylül EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı

EBA canlı ders nasıl izlenir? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi koronavirüs salgını nedeniyle 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başladı. Uzaktan eğitim süreci 18 Eylül'e kadar devam edecek. EBA, TRT-EBA TV ve canlı dersler üzerinden uzaktan eğitim alan öğrenciler ders programları ve canlı ders uygulaması konusunda araştırma yapıyorlar. Peki, EBA canlı ders nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 4 Eylül EBA canlı ders saat kaçta? İşte merak edilenler...

EBA CANLI DERS NASIL GİRİLİR?

EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için; EBA hesabına giriş yapın. Canlı derslere, takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan "Canlı Dersler" butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayfada, güncel canlı dersler görülmektedir.

Kullandığınız bilgisayardan ilk kez canlı yayın başlatacaksanız ekranın sağ üst köşesinde görülen "Uygulamayı İndir" düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgsayara indirin. Kurulumu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsiniz.

EBA CANLI DERS SAAT KAÇTA?

Eğitim Bilişim Ağı üzerinden yayımlanan takvime göre, sınıf bazlı canlı ders çizelgesi şu şekilde: