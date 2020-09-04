Çeşme'de dövüldüğünü iddia etmişti! Ukraynalı modelin soruşturmasında flaş gelişme

KYRYLİUK'A DOLMABAHÇE SARAYI'NDA HAKARET ETTİLER

Daria Kyryliuk ve Baran Güneş'in avukatı Hüseyin Sami Oyman ise müvekkillerinin gittikleri yerlerde hakarete uğradığını öne sürerek, "Bardağı taşıran damla şu oldu. Daria Kyryliuk iki yabancı arkadaşıyla Dolmabahçe Sarayı'nı gezmeye gittiğinde orada bir bayan yanına yaklaşarak 'Seni arkadaşın dövmesine rağmen bize iftira attın' diyerek ağır bir küfür eşliğinde 'Defol git bu ülkeden' diye hakaret ediyor. Bunu bana Baran anlattı, Baran anlattığı sırada, bu olaydan 2 saat geçmesine rağmen Daria'nın ağlama sesini ben hala duyuyordum. İş bu noktaya gelince haksız saldırı altında kaldığımızı, olay nedeniyle müvekkillerimin uğradığı saldırılar nedeniyle daha vahim olaylar olduğunu gördük." dedi.