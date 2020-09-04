Bakan Koca ''İstanbul'u geçti'' demişti! Koronavirüs Ankara'ya nasıl yayıldı?

'ANKARA HALKI TATİLDE ENFEKTE OLDU'

Prof. Dr. Aydın, Ankara'nın ise göç alan, turistik ya da yaz ayında kalabalıklaşan bir kent olmadığına işaret ederek, "Ankaralının şöyle bir yapısı vardır; memur ağırlıklı ve orta ölçekli ekonomide olan bir toplumdur. Kışın bir tatil programı yaparlar, biraz taksit öderler sonra tatil dönüşü kalanını öderler. Ancak 7 ile 10 günlük bir güney tatili programına gidebilirler ya da yine orta ölçekli aileler 20 günlüğüne Anadolu'daki kendi memleketine giderler. İşte Ankara haziran ve temmuzda bunu yaptı. Bunu yapınca da gittikleri yerde enfekte oldular. Ankara halkı gittiği güney ya da kırsal tatilinde enfekte oldu. Ankaralının kendisi kırsala ve kumsala gitti, virüsü oradan aldı. Ankara'ya geldi, birbirlerine bulaştırdılar. Ankara sıkı tedbirlerle 3-4 haftadan sonra sönümlemeye (azalma) gider. Bunun karşılığında Marmara Bölgesi ve İstanbul, ekim ayından sonra Ankara'dan daha sert bir yoğunlukta olabilir" dedi.