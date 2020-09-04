20 traktör hak sahiplerine verildi

ÖRMAN KÖYLÜSÜNE 10,8 MİLYON TL DESTEK

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ise, ORKÖY projeleri ile bölgede orman köylülerine önemli destekler sağladıklarını ifade etti.

Beyazlı törende yaptığı konuşmada "Zonguldak İlimizde 386 adet orman köyü vardır. Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü çalışma alanı içerisinde bulunan 142 adet ORKÖY kapsamındaki köyün 94'ü Ereğli'de, 48 tanesi Alaplı ilçesinde bulunmaktadır. ORKÖY faaliyetlerinin Orman Genel Müdürlüğüne devredildiği 2012 yılından bugüne kadar Köylülerimize; uygulanan farklı projelerle, Süt Sığırcılığı, DIŞ Cephe Mantolama, Süt Koyunculuğu; Arıcılık, Güneş Enerjisi, Plastik Seracılık, Üretim Mekanizasyonu gibi verdiğimiz destek tutarı 10 milyon 828.bin TL'dir. Orman Genel Müdürlüğüne 2012 yılından itibaren devredilen ORKÖY faaliyetleri kapsamında, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünce 2020 yılı dâhil olmak üzere 9 yıllık bir zaman diliminde 98 köyde 982 aileye yaklaşık 10 milyon 828 bin lira ORKÖY desteği sağlanmıştır. Bu ORKÖY desteklerinin %20'si yani yaklaşık 2 milyon 200 bin TL'si köylülerimize hibe olarak verilmiştir. Bu destekler kapsamında; 315 aileye Güneş Enerjisi, 541 aileye Dış Cephe Mantolama, 69 aileye Arıcılık,26 aileye Süt Sığırcılığı, 6 aileye Süt Koyunculuğu, 2 aileye Plastik Seracılık projeleri uygulanmıştır. Ayrıca Kooperatif Kredileri kapsamında, Aşağıdağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bir adet İş Makinesi alımı desteklenmiştir 2020 yılı Ağustos ayına kadar ORKÖY desteklerinin %20'si hibe niteliğindendi. 8 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bundan böyle kredi olarak sağlanacak desteklerden faiz alınmayacaktır. 2019 ve 2020 yıllarında ORKÖY faaliyetlerimizde Üretim Mekanizasyonu Projeleri uygulamaya geçmiş olup, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde 2019 yılında 3 adet traktör, 2020 yılında ise 20 adet traktör olmak üzere toplam 2 milyon 500 bin TL. destek sağlanmıştır. Hedefimiz, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün Destekleri ile önümüzdeki 5 yıl içinde girmediğimiz Orman köyü, ulaşmadığımız orman köylüsü kalmamasıdır."

Traktör almaya hak kazanan orman köylüleri de kendilerine böyle bir desteğin verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tören sonunda protokol üyeleri hak sahiplerine traktörlerin anahtarlarını teslim etti.