İstanbul’da otomobil TIR’ın altına girdi! Mucize kurtuluş
Avcılar’da hızla seyreden otomobil kontrolden çıkarak park halindeki tırın altına girdi. Otomobil sürücüsünün ölümden şans eseri kurtulduğu kaza saniye saniye kameraya yansıdı.
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Kaza, Avcılar Ispartakule Bulvarında üzerinde meydana geldi. Bulvarda hızlı bir şekilde seyreden otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil bulvar üzerinde park halindeki TIR'ın altına girdi.
KALDIRIMA OTURDU
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü hemen araçtan çıkarak kaldırıma oturdu.
O ANLAR KAMERADA
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sürücünün yardıma koştu. Otomobil sürücüsünün ölümden şans eseri kurtulduğu kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.