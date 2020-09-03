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İstanbul’da otomobil TIR’ın altına girdi! Mucize kurtuluş

Avcılar’da hızla seyreden otomobil kontrolden çıkarak park halindeki tırın altına girdi. Otomobil sürücüsünün ölümden şans eseri kurtulduğu saniye saniye kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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İstanbul’da otomobil TIR’ın altına girdi! Mucize kurtuluş

, Avcılar Ispartakule Bulvarında üzerinde meydana geldi. Bulvarda hızlı bir şekilde seyreden otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.

İstanbul’da otomobil TIR’ın altına girdi! Mucize kurtuluş İSTANBUL’DA OTOMOBİL TIR’IN ALTINA GİRDİ! MUCİZE KURTULUŞ

Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil bulvar üzerinde park halindeki TIR'ın altına girdi.

KALDIRIMA OTURDU

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü hemen araçtan çıkarak kaldırıma oturdu.

O ANLAR KAMERADA

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sürücünün yardıma koştu. Otomobil sürücüsünün ölümden şans eseri kurtulduğu kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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