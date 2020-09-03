İstanbul’da otomobil TIR’ın altına girdi! Mucize kurtuluş

Kaza, Avcılar Ispartakule Bulvarında üzerinde meydana geldi. Bulvarda hızlı bir şekilde seyreden otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil bulvar üzerinde park halindeki TIR'ın altına girdi.