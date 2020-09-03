İstanbul'da Beylikdüzü-Avcılar seferini yapan metrobüse kurşun isabet etti
Beylikdüzü-Avcılar seferini yapan metrobüse seyir halindeyken kurşun isabet etti. Durumu fark eden yolcular şoförü uyarırken, yolcular tahliye edildi.
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Bunun üzerine metrobüs şoförü aracı kenara çekerek yolcuları tahliye etti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Halıcıoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü- Avcılar seferini yapan metrobüse seyir halindeyken Halıcıoğlu mevkiinde kurşun isabet etti.
Metrobüs içerisindeki yolcular durumu fark ederek metrobüs şoförüne bilgi verdi.
Bunun üzerine metrobüs şoförü aracı kenara çekerek yolcuları tahliye etti.