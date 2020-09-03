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İstanbul'da Beylikdüzü-Avcılar seferini yapan metrobüse kurşun isabet etti

Beylikdüzü-Avcılar seferini yapan metrobüse seyir halindeyken kurşun isabet etti. Durumu fark eden yolcular şoförü uyarırken, yolcular tahliye edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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İstanbul'da Beylikdüzü-Avcılar seferini yapan metrobüse kurşun isabet etti

Olay, saat 18.00 sıralarında mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü- Avcılar seferini yapan metrobüse seyir halindeyken Halıcıoğlu mevkiinde kurşun isabet etti.

içerisindeki yolcular durumu fark ederek metrobüs şoförüne bilgi verdi.

Bunun üzerine metrobüs şoförü aracı kenara çekerek yolcuları tahliye etti.

Olayda yaralanma ya da can kaybı olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı.

Metrobüse kurşunun nasıl isabet ettiği ise henüz bilinmiyor.

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