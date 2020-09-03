Çanakkale’den renkli kare! ‘Dolunay’ güzelliği böyle yansıdı

Dolunay, Eylül'ü karşılarken, ortaya güzel görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Çanakkale'de saat 20.17'de doğan dolunay, şehrin üstünden yavaş yavaş yükseldi. Sarı rengi ve büyüklüğüyle dikkat çeken dolunay, farklı bir fon oluşturup, Çanakkale'ye ayrı bir güzellik kattı.