Çanakkale’den renkli kare! ‘Dolunay’ güzelliği böyle yansıdı
Çanakkale'de bu akşam dolunayın güzelliği fotoğraf sanatçılarının karelerine farklı açılarla yansıdı. Fotoğrafçılar Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin arasından yükselen dolunayı yakalamak için çeşitli açılardan deklanşöre bastı.
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Fotoğrafçılar Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin arasından yükselen dolunayı yakalamak için çeşitli açılardan deklanşöre bastı.
Çanakkale'de yaşayanlar, Sonbahar mevsiminin ilk dolunayını büyük bir keyifle izledi.
Dolunay, Eylül'ü karşılarken, ortaya güzel görüntülerin çıkmasına neden oldu.
Çanakkale'de saat 20.17'de doğan dolunay, şehrin üstünden yavaş yavaş yükseldi. Sarı rengi ve büyüklüğüyle dikkat çeken dolunay, farklı bir fon oluşturup, Çanakkale'ye ayrı bir güzellik kattı.
Fotoğrafçılar Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin arasından yükselen dolunayı yakalamak için çeşitli açılardan deklanşöre bastı.
Ortaya çıkan büyüleyici manzarayı birçok kişi fotoğrafladı.
Çanakkale'de yaşayanlar, Sonbahar mevsiminin ilk dolunayını büyük bir keyifle izledi.