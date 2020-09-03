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Avcılar'da metrobüsten duman yükseldi! Araçtaki yolcular tahliye edildi

Son dakika haberi...   Durağı'nda metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Araçtaki yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Avcılar'da metrobüsten duman yükseldi! Araçtaki yolcular tahliye edildi

İstanbul Avcılar Saadetdere Metrobüs Durağı'nda metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Araçta bulunan yolcular apar topar tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

GEREKLİ BAKIMLAR YAPILMIYOR MU?

Üst üste yaşanan metrobüs arızaları ve yangınları, "Araçların bakımları yapılmıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

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