04 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ardahan'da bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Ardahan'da bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında atılan yeni hamleler İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından açıklandı. Ardahan merkeze bağlı Dağevi köyü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2020
ABONE OL
Ardahan'da bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Ardahan merkeze bağlı Dağevi köyü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Dağevi köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirlendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş ve çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınan köyde, sağlık ekipleri de filiasyon çalışması başlattı.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada ise kentte vaka sayılarının artmaması amacıyla yarın kent merkezinde Kovid-19 denetimlerinin yapılacağı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA