Uzman isim uyardı: O ilde 7,2'lik deprem tehlikesi

'FAY ÜZERİNDEKİ BİNALARIN ZARAR GÖRME OLASILIĞI YÜKSEK'

Balıkesir'deki Edremit fayında yürütülen çalışma kapsamında deprem tehlike analizinde kullanılması gereken parametreleri elde ettiklerini belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, art arda yaşanan küçük ölçekli sarsıntıların öncü bir depremin habercisi olabileceği gibi eski bir depremin artçısı da olabileceğini söyledi. Bölgede dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan Sözbilir, "Bazı fayların kırılma zamanı geçmiş, bazılarının da yakınlaşmış. Fay yasasıyla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması gerekir. Bu da fayların üzerinde hendek açılması esasına bağlı olarak değişecek. Hendek çalışması tamamlanmadığı sürece bu yasa uygulamaya geçemez" dedi. Balıkesir'de 24 fay segmentinin kendi başına deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Dr. Sözbilir, maksimum 6 ile 7.2 arasında büyüklüğe sahip depremin yaşanabileceğini söyleyerek, "Son olarak 1953'de Yenice-Gönen fayı 7.2 büyüklüğünde deprem üretti. Edremit Balıkesir ve Simav fayları da bu büyüklükte deprem üretebilir. Fay yasası depremden kaynaklanacak zararların azaltılması için çıkarılacak. Deprem olduğunda fay üzerindeki binaların zarar görme olasılığı yüksek. Biz bu yapıları önceden belirleyip, tehlikeli fay bölgesinden uzaklaştırırsak ya da güvenli hale getirirsek depremden göreceğimiz zarar azaltılmış olur. Bundan sonra fay yasası kapsamında şehrin nasıl büyüyeceği de belirlenecek. Biz ekip olarak teknik kıstasları çıkaracağız" diye konuştu.