02 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de müstakil evde gaz sıkışması sonucu patlama: 6 yaralı

Kayseri'de müstakil evde gaz sıkışması sonucu patlama: 6 yaralı

Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından çıktı. Yangında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
ABONE OL
Kayseri'de müstakil evde gaz sıkışması sonucu patlama: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi 3870. Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre gaz sıkışması sonucu ufak çapta gerçekleşti.

PATLAMA SONRASI YANGIN

Patlamanın ardından evde çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

6 KİŞİ YARALANDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında evde bulunan D.M. (45), Ş.M. (15), G.M. (21), M.M. (17), İ.M. (19) ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı.

TEDAVİ ALTINDALAR

Yaralılar ambulanslar ile Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA