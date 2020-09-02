02 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da küçük çocuk İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul'da küçük çocuk İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ataşehir'de 7 yaşındaki çocuk aniden yola fırlayınca İETT otobüsü çarptı. Olayı görev vatandaşlar küçük çocuğun yardımına koşarken o anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
ABONE OL
İstanbul'da küçük çocuk İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ataşehir'de ailesiyle birlikte düğüne giden 7 yaşındaki çocuğa cadde üzerinde oyun oynadığı sırada otobüs çarptı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Ailesiyle birlikte düğüne giden 7 yaşındaki Ziyayeddin Demirci, anne ve babası düğündeyken dışarı çıkarak arkadaşıyla caddede oynamaya başladı.

İstanbul'da küçük çocuk İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu İSTANBUL'DA KÜÇÜK ÇOCUK İETT OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Bir süre sonra cadde üzerinde ilerleyen bir İETT otobüsü aniden yola fırlayan küçük çocuğa çarptı. Olayı gören vatandaşlar Demirci'nin yardımına koştu.

Düğünde bulunan davetliler ise kaza sonrası olay yerinde toplandı. İhbar üzerine caddeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. İETT şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle düğünü dağıttı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA