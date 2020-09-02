İstanbul Küçükçekmece'de korkunç olay! Çöken balkon az kalsın...

Biz balkondan bakıyorduk gördük. Eğer kız kendini çevirmemiş olsaydı şu anda durum daha vahim olabilirdi. O anda Allah vergisi can havliyle döndü yani yüzüstü düştü yere" dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.