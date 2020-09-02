Bursa’da yoldan çıkan kamyonet uçurumda askıda kaldı!

GÖRENLERİ AĞZI AÇIK KALDI

Büyük bir kısmı boşlukta kalan kamyonetin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Uçurumda askıda kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.