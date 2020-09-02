Bursa’da yoldan çıkan kamyonet uçurumda askıda kaldı!
Gemlik ilçesi Karacaali Mahallesi’nde kontrolden çıkan kamyonet uçurumda askıda kaldı. Ön iki tekeri boşluğa düşerek askıda kalan kamyonet adeta aksiyon filmlerindeki görüntüleri yaşattı.
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Edinilen bilgiye göre, Gemlik-Karacaali yolunda seyreden kamyonet bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet uçuruma sürüklendi.
KORKULAN OLMADI
Demir bariyerleri kopartarak ön iki tekerleği boşluğa düşen kamyonet askıda kaldı. Adeta aksiyon filmlerini aratmayan kazada korkulan olmadı.
GÖRENLERİ AĞZI AÇIK KALDI
Büyük bir kısmı boşlukta kalan kamyonetin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Uçurumda askıda kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.