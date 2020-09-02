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Bursa’da yoldan çıkan kamyonet uçurumda askıda kaldı!

Gemlik ilçesi Karacaali Mahallesi’nde kontrolden çıkan uçurumda askıda kaldı. Ön iki tekeri boşluğa düşerek askıda kalan kamyonet adeta aksiyon filmlerindeki görüntüleri yaşattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Bursa’da yoldan çıkan kamyonet uçurumda askıda kaldı!

Edinilen bilgiye göre, Gemlik-Karacaali yolunda seyreden bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet uçuruma sürüklendi.

KORKULAN OLMADI

Demir bariyerleri kopartarak ön iki tekerleği boşluğa düşen kamyonet askıda kaldı. Adeta aksiyon filmlerini aratmayan kazada korkulan olmadı.

GÖRENLERİ AĞZI AÇIK KALDI

Büyük bir kısmı boşlukta kalan kamyonetin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Uçurumda askıda kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.

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