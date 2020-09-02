Arazide cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Merve'nin otopsi raporu sonuçlandı!

Merve'nin amcası Erdal Bayrak, "Otopside ne darp ne taciz olayı var. Midesinden çok miktarda çamur çıkmış. Tahminimize göre Merve, susayınca derede su birikintisine girdi. Balçık bir yer. Ayağı batınca toparlanamadı ve düşüp, çamurlu suda boğuldu" dedi.

Horasan ilçesinin Dalbaşı köyünde yaşayan Netice-Ebrar Bayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Merve Bayrak, 30 Ağustos günü annesi ile birlikte komşu köy olan Azap'a gitti. Düğünün yapıldığı evin önünde arkadaşları ile oyun oynayan Merve Bayrak bir anda kayboldu.