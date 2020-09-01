TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil yoğun bakımdan çıktı
Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'in yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Kotil, dün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alınmıştı. Kotil'in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'in yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.