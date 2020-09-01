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TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Türk Havacılık ve () Genel Müdürü Prof. Dr. 'in yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2020
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TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil yoğun bakımdan çıktı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kotil, dün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alınmıştı. Kotil'in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'in yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ TEMEL KOTİL YOĞUN BAKIMA ALINDI

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