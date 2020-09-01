Koronavirüste ikinci dalga hazırlığı! İşte beklenen yeni önlemler

NEREDE SORUN VARSA ORADA YASAK

- Bundan sonra blok yasaklar uygulanmayacak. Bölgesel yasaklar ve kararlar devam edecek. Nerede sorun varsa orası izole edilecek. İş yerleri ve dükkanlar kapatılmayacak.

- İllerdeki duruma göre hafta sonu sokağa çıkma yasakları ilan edilebilecek.

- Hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak. Bu konuda 65 yaş üstü ve üniversite öğrencilerine yönelik kararlar etkili olacak. 65 yaş üstü gruplar için belli alanlara girememe yasağı devam edebilecek. Onların bineceği otobüs, gideceği parkın ayrı olması gibi yaklaşımlar sergilenebilecek.

- Dışarıdaki hareketliliği gruplara ayırma planlaması yapılacak.