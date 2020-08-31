31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Sosyal medya ayaklandı! Küçük çocuğa alkol içirdi

Küçük yaşta çocuğa içiren ve sonrasında kahkaha atan Harun Ş. isimli kişi, o anları hesabından paylaştı. Görüntüler büyük tepki çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Sosyal medya ayaklandı! Küçük çocuğa alkol içirdi

Harun Ş. isimli kullanıcı, küçük yaşta bir çocuğa alkol içirdi ve o anları kayda aldı. Çocuğun eline alkol veren Harun Ş, çocuğun, "Bunu içmek istemiyorum" demesi üzerine kahkahalar attı.

Sosyal medya ayaklandı! Küçük çocuğa alkol içirdi SOSYAL MEDYA AYAKLANDI! KÜÇÜK ÇOCUĞA ALKOL İÇİRDİ

HESABINI KAPATTI

Çocuğun o anları sosyal medyada tepki gördü. Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

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