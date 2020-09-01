Meteoroloji'den vatandaşlara kritik uyarı! Sıcaklara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 14°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MANİSA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 13°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

KONYA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU 11°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 39°C

Az bulutlu

RİZE 21°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KARS 8°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MALATYA 17°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), batısı 5 (40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 4,5 m, batısı 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerine kadar 6 (50km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi 6 (50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatı, Batı Akdeniz'in batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), akşam 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam 1,0 m; Görüş: İyi.