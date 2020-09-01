Meteoroloji'den vatandaşlara kritik uyarı! Sıcaklara dikkat
Son dakika haberleri...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MANİSA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 13°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
KONYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU 11°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SİNOP 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 39°C
Az bulutlu
RİZE 21°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KARS 8°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MALATYA 17°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), batısı 5 (40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 4,5 m, batısı 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerine kadar 6 (50km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi 6 (50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatı, Batı Akdeniz'in batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), akşam 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam 1,0 m; Görüş: İyi.