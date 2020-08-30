Son dakika | Giresun'dan acı haber! Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bulundu

Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 2'si asker 6 kişiden 1'inin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu. Yapılan incelemede cenazenin Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'ye ait olduğu belirlendi. 1 kişinin daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 11'e yükselirken, 1'i asker, 5 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Bulana kadar devam edeceğiz."



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