30 Ağustos 2020, Pazar
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Gaziantep'teki trafik kazasında 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı

'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 1 kişi öldü, 5'i ağır 9 kişi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.08.2020
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Gaziantep'teki trafik kazasında 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı

Nurdağı-Gaziantep kara yolu 26. kilometresinde, S.A (38) yönetimindeki 42 AGM 147 plakalı cip, park halindeki 27 AEP 771 plakalı hafif ticari araçla 80 ABY 336 plakalı kurtarıcıya çarptı.

Suriye uyruklu Mayada Hamidi'nin (55) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada, arıza yaptığı için park halinde duran hafif ticari aracın kazaya karışan taşıyıcıya yüklenmeye çalışıldığı öğrenildi.

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