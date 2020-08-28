Muş'ta şifalı su olarak bilinen yer mikrop yuvası çıktı

Suyun içilebilir olmadığını vurgulayan Dölek, "Sudan numune aldığım zaman analiz sonuçları çıkılmadan içilmesin diye söylemiştim. Bu suyun insan sağlığı için zararlı olabileceğini ifade etmiştik. Sonuçlar da söylediğimizi teyit eder vaziyette. Suda yüzde 300 oranında nitrat olduğu belirlendi. Nitratın kaynağını bilmiyoruz ama gübreden, insan atıklarından olabilir. Suda çok yoğun miktarda bakteri var. Kireç oranı da hayli yüksek. Bu su içilebilir bir su değil" dedi.