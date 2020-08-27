Tuğba Anlak cinayetinde flaş gelişme! Küçük kız, annesinin kanını ketçap zannetti

"KORKUYORUM, ANNEMİN KATİLİ BURADA"

İstanbul Arnavuktöy'de geçen yıl 27 Ağustos'ta yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı Murat Uslu tarafından öldürülen Tuğba Anlak'ın kız kardeşi İlknur Gültekin Sabah'tan gül Kireklo konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Uslu'nun 'kasten öldürme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından müebbet ve 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 10 Temmuz'da İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada da ise annesi gözleri önünde öldürülen 6 yaşındaki Almira ikinci büyük travmayı yaşadı.

Avukatların itirazlarına rağmen mahkeme başkanı küçük kızın tanık olarak dinlenmesini istedi. Almira, hakimin "Korkuyor musun?" sorusuna, "Korkuyorum. Annemi öldüren adam burada" cevabını verdi. Bunun üzerine küçük kız dışarı çıkarıldı. Duruşma ertelendi. Anlak'ın ailesi ve avukatları, küçük kızın katille aynı duruşma salonuna sokulduğu gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu ve HSK'ya suç duyurusu yaptı.