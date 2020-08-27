Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda dehşet! Kız çocuğunu ezip kaçtı

KÜÇÜK KIZ ARACIN ALTINDA EZİLDİ

Görüntülerde, küçük kız arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyor. Bisikletli çocuk o esnada kameranın açısında ayrılıyor. Küçük kız ise ayağıyla tenekeyi ezmeye çalışıyor. Bir süre sonra araç süratli bir şekilde sokağa girerek küçük kıza çarpıyor. Aracın altında ezilen çocuk yola savruluyor. Araç ise birkaç metre sonra duruyor. Çocuğun ezildiğini gören vatandaş ise koşarak yanına geliyor.