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Gümüşhane'de lüks araçla tarlaya uçan Uzman Onbaşı Tarık İnce hayatını kaybetti

Şiran ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya uçması sonucu ağır yaralanan sürücü (25), hastanede hayata veda etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Gümüşhane'de lüks araçla tarlaya uçan Uzman Onbaşı Tarık İnce hayatını kaybetti

, Şiran ilçesi Yeşilbük Beldesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Şiran Yeşilbük Jandarma Karakolunda görevli, 'nin kullandığı 35 ABY 455 plakalı otomobil, Dumanoğlu mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.




Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan İnce, ambulansla Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce kurtarılamadı.

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