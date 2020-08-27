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Aydın'da Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 75 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, unsurlarınca Türk karasularına itilen 75 , Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2020
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Aydın'da Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 75 kaçak göçmen kurtarıldı

Komutanlığı ekipleri, dün saat 11.30 sıralarında Didim ilçesi açıklarında 2 can salı içinde bir grup kaçak göçmenin unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan lastik bot içindeki 34 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler dün 14.00 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında 3 can salı içinde de bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler tarafından 41 kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

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