Aydın'da Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 75 kaçak göçmen kurtarıldı

Öte yandan ekipler dün 14.00 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında 3 can salı içinde de bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler tarafından 41 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkarıldı.



