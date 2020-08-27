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Muğla'daki yangın kontrol altına alındı

'da meydana gelen yangını söndürme çalışmalarında 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 tanker, 70 yangın söndürme işçisi ve 4 itfaiye aracı görev aldı. 1 hektarlık alanın zarar gördüğü Göcek'teki yangın kontrol altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2020
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Muğla'daki yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Havanın karanlık olması nedeniyle sadece karadan müdahale edilebilen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Fethiye, Dalaman ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 tanker, 70 yangın söndürme işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 4 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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