Trafikte hemşireye tokat attı! Magandaya meydan dayağı

Olay, dün saat 13.30, sıralarında Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı mevkinde meydana geldi. Bir hastanın sevki sırasında ambulans ile bir araç arasında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası kısa süreliğine yol kapandı. İddiaya göre, bu sırada kazayla alakası olmayan ve yol kapandığı için sinirlenen bir şahıs, "Ambulans beni de sıkıştırdı. Artık içeride ne acelesi varsa. İçeride ne yapıyorlarsa" diyerek tartışmaya başladı.