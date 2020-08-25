Gümüşhane’de bir mahalle karantina altına alındı

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada "İlimiz Köse İlçesi Kabaktepe köyünde pozitif ve temaslı vakaların çokluğundan dolayı, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bu akşam 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.

Köy giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.