24 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Rize'ye Ağustos karı yağdı

Rize'ye Ağustos karı yağdı

Ağustos ayında 'nin İkizdere ilçesine kar yağdı. Rize'nin Ovit dağına yağan kar, görenleri şaşkına çevirdi. Ağustos ayında Rize'ye yağan kar, sosyal medyada da dikkat çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2020
ABONE OL
Rize'ye Ağustos karı yağdı

Rize'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre rakımda bulunan Ovit dağına ağustos ayında kar yağdı.

Türkiye'nin en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan Ovit dağına ağustos ayında yağan kar, şaşkınlıkla karşılandı.

Ağustos ayında Rize'nin İkizdere ilçesine kar yağdı. Rize'nin Ovit dağına yağan kar, görenleri şaşkına çevirdi. Ağustos ayında Rize'ye yağan kar, sosyal medyada da dikkat çekti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA