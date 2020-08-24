Rize'ye Ağustos karı yağdı
Ağustos ayında Rize'nin İkizdere ilçesine kar yağdı. Rize'nin Ovit dağına yağan kar, görenleri şaşkına çevirdi. Ağustos ayında Rize'ye yağan kar, sosyal medyada da dikkat çekti.
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Rize'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre rakımda bulunan Ovit dağına ağustos ayında kar yağdı.
Türkiye'nin en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan Ovit dağına ağustos ayında yağan kar, şaşkınlıkla karşılandı.
Ağustos ayında Rize'nin İkizdere ilçesine kar yağdı. Rize'nin Ovit dağına yağan kar, görenleri şaşkına çevirdi. Ağustos ayında Rize'ye yağan kar, sosyal medyada da dikkat çekti.