Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor | 24 Ağustos 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Trakya kesiminin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının biraz artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, Marmara Bölgesinde kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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