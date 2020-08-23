23 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Taksiye binen genç kızlardan tehlikeli yolculuk!

Taksiye binen genç kızlardan tehlikeli yolculuk!

'nda, kuaförden çıkardıkları gelini evine götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiler. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2020 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020
ABONE OL
Taksiye binen genç kızlardan tehlikeli yolculuk!

Olay, Beyoğlu, Dolapdere Caddesi'nde yaşandı. Evlenecek olan arkadaşlarıyla kuaförden çıkan genç kızlar iki farklı taksiye bindi.

Taksiye binen genç kızlardan tehlikeli yolculuk!

Maske takmayan genç kızlar, taksilerin camlarından dışarı sarkarak dans etmeye başladı. Seyir halindeki diğer araçlara aldırış etmeyen gençlerin tehlikeli yolculuğu evlenecek olan arkadaşlarının evine kadar devam etti.

Taksiye binen genç kızlardan tehlikeli yolculuk!

Genç kızlar taksilerden indikten sonra bu kez evin önünde bekleyen davulcu devreye girdi. Çevredeki vatandaşlarla birlikte davulcunun yaptığı müzikle sosyal mesafeye aldırış etmeksizin oynamaya başladılar. Bu sırada maskelerin de takılmadığı görüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA