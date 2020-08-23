Taksiye binen genç kızlardan tehlikeli yolculuk!

Genç kızlar taksilerden indikten sonra bu kez evin önünde bekleyen davulcu devreye girdi. Çevredeki vatandaşlarla birlikte davulcunun yaptığı müzikle sosyal mesafeye aldırış etmeksizin oynamaya başladılar. Bu sırada maskelerin de takılmadığı görüldü.