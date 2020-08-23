23 Ağustos 2020, Pazar
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Giresun'daki selde şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi

’da yaşanan felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu içinde bulunduğu jandarma aracının sel sularına kapılması sonucu şehit olan Jandarma için Jandarma Bölge Komutanlığı'nda bir tören düzenlendi.

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Giriş Tarihi: 23.08.2020 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020
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Giresun'daki selde şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve askeri personel katıldı.

Giresun'daki selde şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran son yolculuğuna uğurlandı SELDE ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit için duayı Giresun İl Müftüsü Muhuttin Oral yaptırırken, tören sonrası Şehit Uzman Çavuş Kıran'ın tabutunu törene katılan bakanlar omuzlayarak cenaze arabasına götürüldü.

Şehidin cenazesi 'nin Eceabat ilçesindeki baba ocağına gönderilmek üzere askeri uçakla memleketine gönderildi.

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