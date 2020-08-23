Giresun'daki selde şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve askeri personel katıldı.