Veliler dikkat! Kronik hastalığı olan lise öğrencileri...

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı iş ve işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi. Buna göre ders yılı 31 Ağustos pazartesi başlayacak. Liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları ihtiyaç duyulması halinde iki haftaya yayılarak 31 Ağustos-11 Eylül'de yapılacak.